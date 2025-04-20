«Жалко его». Тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль рассказал о травме Захаряна

Главный тренер испанского «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль рассказал о травме российского полузащитника Арсена Захаряна. В марте хавбек сборной России получил разрыв мышцы бедра.

«Захарян, пожалуй, дальше всех от возвращения на поле. В этой ситуации мы не будем торопиться. Думаю, только к самому концу сезона он сможет помочь нам. Обидно, конечно, что его нет. Когда он был в строю, показывал свой уровень. Жалко его, потому что адаптация далась трудно из-за травм.

Это его второй сезон, он отлично поработал летом, чтобы подойти к сезону в форме, но тут же получил повреждение. Честно говоря, он проходит через настоящее испытание. Остаётся только ждать, чтобы он восстановился как можно быстрее, не получил новых травм и смог набрать форму, обрести стабильность и показать весь свой потенциал», — приводит слова Альгуасиля Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 15 млн.