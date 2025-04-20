Футболист медиафутбольного «Титана» забил невероятный гол со своей половины поля

Футболист медиафутбольного клуба «Титан» Диего Тенгизович Малания стал автором невероятного гола в матче с Rocket Team (3:1) в 1-м туре группы B Winline Медиалиги.

За 10 минут до окончания до окончания второго тайма Малания воспользовался тем, что голкипер соперников вышел далеко из ворот, и со своей половины поля запустил мяч ему за шиворот.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео красивейшего гола:

ВИДЕО

Отметим, что, помимо «Титана» и Rocket Team, в квартете B также выступают SD Family, «Амкал» и «Матч ТВ».

Нынешний сезон Winline Медиалиги — шестой в истории. В нём участвуют 20 команд, которые на групповом этапе поделены на четыре группы. Чемпионом пятого сезона стали Broke Boys, в финале обыгравшие 2DROTS со счётом 3:0.