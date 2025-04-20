Гранат: «Спартаку» не всегда удаётся закончить матч с честью — это тревожный звонок

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал волевую победу «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2), в котором столичный клуб уступал по ходу встречи 0:2.

«Одно дело, если бы «Спартак» пропускал по два мяча в начале матча только в одной игре, но красно-белые плохо начали с «Рубином» и «Динамо» Махачкала. Команде не всегда удаётся закончить матч с честью, получилось только с «Акроном». Это тревожный звонок, на финише чемпионата надо быть полностью сконцентрированным. Мне кажется, со стороны футболистов идёт большая недооценка соперников. Слишком много говорят, что «Спартак» — один из претендентов на чемпионство. Возможно, это играет с командой злую шутку.

Красно-белые не во всех матчах переворачивали игру в свою сторону. Бывает игра, но нет результата. Конечно, с 0:2 очень трудно вернуться в игру, учитывая, что каждый соперник глубоко обороняется против «Спартака». Не видно, что у красно-белых сейчас такая же яркая игра, какая была до зимней паузы. Если бы «Спартак» проиграл «Акрону», шансы на чемпионство закончились бы», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» лишь по дополнительным показателям, однако у действующих чемпионов России игра в запасе.