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Гришин: «Спартак» 2017 года сильнее нынешней команды

Гришин: «Спартак» 2017 года сильнее нынешней команды
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Тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин сравнил нынешнюю команду «Спартака» и чемпионскую 2017 года.

«Тяжело сравнивать. Составы разные, игроки разные. Сейчас «Спартак» играет с переменным успехом. Если они заканчивали первую часть чемпионата очень активно, была хорошо поставлена игра, она радовала глаз, то сейчас они немножко от этой схемы ушли. Можно говорить, что сейчас «Спартак» немножко шатает, хотя он всё‑таки ещё в чемпионской гонке.

Но выигрывать у «Зенита» и «Ростова» и проигрывать дома махачкалинскому «Динамо» — для команды, которая претендует на первое место, это всё‑таки не очень хорошо. «Спартак» 2017 года стал чемпионом России, наверное, он сильнее на данный момент. Если «Спартак» в этом году станет чемпионом страны, то будем сравнивать два «Спартака» в конце сезона», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После 25 сыгранных матчей «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с ЦСКА.

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