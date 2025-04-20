Симонс мечтает вернуться в «Барселону», «Лейпциг» оценивает игрока в € 75 млн — Романо

Атакующий полузащитник Хави Симонс рассматривает вариант с уходом из «Лейпцига» грядущим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нидерландский футболист мечтает вернуться в «Барселону», в системе которой он находился до перехода в «ПСЖ» в 2019 году. Однако маловероятно, что переход Симонса в каталонский клуб произойдёт летом. Подчёркивается, что интерес к 21-летнему игроку проявляют клубы из чемпионата Англии. «Лейпциг» хочет выручить от потенциального трансфера Симонса около € 75 млн.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Симонса с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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