Шаронов считает, что в РПЛ нет команды, которая хорошо играет в обороне

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов высказал мнение, что в чемпионате России нет команды, хорошо играющей в обороне.

«Любой команде, которая борется за чемпионство в РПЛ, очень важно хорошо играть в обороне. В нашем чемпионате нет ярко выраженного клуба, который очень хорошо играет в защите. Это касается не только «Спартака», но и игроков всех топ-клубов. Эти очень грубые просчёты, без них у команд было бы больше очков. Взять пропущенный гол «Краснодара», когда у «быков» было преимущество в штрафной и просто надо было прервать линию прострела. Что касается «Спартака», я много раз говорил, что к Дзюбе не надо прилипать, когда идут длинные передачи, и очень важно забрать подбор. А к нему опять прилипали. После его скидок забиваются голы», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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