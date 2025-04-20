Нагучев: когда у Дзюбы заканчиваются силы, «Акрон» не знает, как атаковать

Спортивный комментатор Роман Нагучев заявил, что игра «Акрона» в атаке очень зависит от форварда Артёма Дзюбы. В субботу, 19 апреля, тольяттинская команда уступила «Спартаку» (2:3), ведя в счёте 2:0.

«До тех пор, пока [Дзюбу] не покинули силы, он играл отлично, в своей манере — скидывал мячи, принимал в середине поля, разворачивал. Всё, что он делает обычно, он делал здорово. Забил тоже очень уверенно. Его противостояние с Литвиновым, мне кажется, было украшением этого матча, пока у «Акрона» просто не закончились силы.

В такой темповой игре их хватило минут на 75, может быть, на 70. Потом — нет Дзюбы и «Акрон» не знает, как атаковать. К сожалению, это очень сильно проявилось», — сказал Нагучев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

После 25 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с подмосковными «Химками». Матч состоится 27 апреля, начало — в 16:30 мск.