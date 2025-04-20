Деменко: победа над «Ахматом» заведёт «Краснодар» в психологическом плане

Экс-полузащитник ряда клубов РПЛ Максим Деменко оценил перспективы «Краснодара» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ после домашней победы над «Ахматом» (3:1).
«Для «Краснодара» матч с «Ахматом» был тяжёлым. Пенальти перевернул ход игры. Самое главное, что «быки» выиграли эту встречу — отрыв в турнирной таблице и борьба за чемпионство сохраняются. Эта победа заведёт «Краснодар» в психологическом плане, особенно после недавнего поражения от «Зенита» со счётом 1:4. В любом случае «быков» дальше ждут только сложные матчи — на них будут настраиваться все соперники», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 55 очками, имея отрыв в пять баллов от «Спартака» и «Зенита», однако у команды Сергея Семака игра в запасе.
- 20 апреля 2025
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