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Деменко: победа над «Ахматом» заведёт «Краснодар» в психологическом плане

Деменко: победа над «Ахматом» заведёт «Краснодар» в психологическом плане
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Экс-полузащитник ряда клубов РПЛ Максим Деменко оценил перспективы «Краснодара» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ после домашней победы над «Ахматом» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 40'     1:1 Мелкадзе – 52'     2:1 Сперцян – 78'     3:1 Ленини – 80'    

«Для «Краснодара» матч с «Ахматом» был тяжёлым. Пенальти перевернул ход игры. Самое главное, что «быки» выиграли эту встречу — отрыв в турнирной таблице и борьба за чемпионство сохраняются. Эта победа заведёт «Краснодар» в психологическом плане, особенно после недавнего поражения от «Зенита» со счётом 1:4. В любом случае «быков» дальше ждут только сложные матчи — на них будут настраиваться все соперники», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 55 очками, имея отрыв в пять баллов от «Спартака» и «Зенита», однако у команды Сергея Семака игра в запасе.

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