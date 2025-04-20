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Агент Батракова рассказал о травме полузащитника «Локомотива» после матча с «Пари НН»

Агент Батракова рассказал о травме полузащитника «Локомотива» после матча с «Пари НН»
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Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о повреждении 19-летнего хавбека в матче с «Пари Нижний Новгород» (3:0) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Батраков был заменён на 79‑й минуте. Позже главный тренер красно-зелёных Михаил Галактионов заявил, что Алексей был заменён из‑за небольшой травмы. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«Подвернул голеностоп, он очень сильно опух. Но вроде ничего криминального нет. Сегодня у них выходной, с завтрашнего дня приступит к работе с реабилитологом. В принципе, в перспективе вполне возможно, что он будет готов к следующей игре», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

После 25 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Ростовом».

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