Капелло рассказал, почему решил вернуть в команду Бекхэма в памятном для «Реала» 2007 году

Бывший главный тренер сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло ответил на вопрос, почему в 2007 году, во время работы в «Королевском клубе» принял решение вернуть в команду конфликтовавшего с ним легендарного Дэвида Бекхэма.

«Президент отстранил его от команды, когда узнал, что тот уже подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Я видел, как он тренировался, как он стремился доказать свою состоятельность, поэтому я пошёл поговорить с Рамоном Кальдероном (президент «Реала» в 2007 году. — Прим. «Чемпионата»), чтобы вернуть его в команду. Это был пример для остальных. К счастью, он вернулся и стал ключевой фигурой. И действительно, я не ошибся», — приводит слова Капелло Relevo.

Напомним, в сезоне-2006/2007 «Реалу» удалось отыграть пять очков у «Барселоны» за восемь туров до конца чемпионата Испании и выиграть титул.