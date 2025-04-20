«Это была неделя ремонтады». «Барселона» — о камбэке в матче с «Сельтой»

Пресс-служба «Барселоны» в соцсети Х (ранее Twitter) отреагировала на камбэк команды в матче 32-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (4:3). По ходу встречи сине-гранатовые уступали со счётом 1:3, однако одержали победу.

«Это была неделя ремонтады (камбэк в футболе. — Прим. «Чемпионата»)», — написано в соцсети «Барселоны». При этом данное сообщение было сопровождено подмигивающим эмодзи.

В среду, 16 апреля, мадридский «Реал» уступил «Арсеналу» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов (1:2) и покинул турнир. В преддверии встречи полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем рассказал, что в последние дни слово «ремонтада» часто звучит в раздевалке команды.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: