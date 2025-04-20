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«Это была неделя ремонтады». «Барселона» — о камбэке в матче с «Сельтой»

«Это была неделя ремонтады». «Барселона» — о камбэке в матче с «Сельтой»
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Пресс-служба «Барселоны» в соцсети Х (ранее Twitter) отреагировала на камбэк команды в матче 32-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (4:3). По ходу встречи сине-гранатовые уступали со счётом 1:3, однако одержали победу.

Испания — Примера . 32-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Сельта
Виго
1:0 Ф. Торрес – 12'     1:1 Иглесиас – 15'     1:2 Иглесиас – 52'     1:3 Иглесиас – 62'     2:3 Ольмо – 64'     3:3 Рафинья – 68'     4:3 Рафинья – 90+8'    

«Это была неделя ремонтады (камбэк в футболе. — Прим. «Чемпионата»)», — написано в соцсети «Барселоны». При этом данное сообщение было сопровождено подмигивающим эмодзи.

В среду, 16 апреля, мадридский «Реал» уступил «Арсеналу» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов (1:2) и покинул турнир. В преддверии встречи полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем рассказал, что в последние дни слово «ремонтада» часто звучит в раздевалке команды.

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