Деменко: игрокам «Химок» некуда деваться — им придётся играть, даже если не платят

Экс-полузащитник ряда клубов РПЛ Максим Деменко высказался о ситуации в подмосковных «Химках», где, как сообщалось, есть задолженности по зарплате перед игроками.

«У «Химок» тяжёлый случай в том плане, что футболистам не выдают зарплату, и ребята организовывают бойкот. Затем приезжает Алаев (президент РПЛ. — Прим. «Чемпионата»), который максимально старается, чтобы команда доиграла чемпионат. В любом случае игрокам «Химок» некуда деваться — им придётся играть, даже если не платят. У меня была такая ситуация, когда я играл в «Жемчужине», которая банкротилась. Все ребята бились до последнего тура. У нас тренером был Станислав Саламович Черчесов. Но всё равно было тяжело, потому что у всех есть семьи и дети. Но это работа, и кто-то из ребят мог пойти дальше. Надо выходить и играть», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.