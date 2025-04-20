Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: игрокам «Химок» некуда деваться — им придётся играть, даже если не платят

Деменко: игрокам «Химок» некуда деваться — им придётся играть, даже если не платят
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ряда клубов РПЛ Максим Деменко высказался о ситуации в подмосковных «Химках», где, как сообщалось, есть задолженности по зарплате перед игроками.

«У «Химок» тяжёлый случай в том плане, что футболистам не выдают зарплату, и ребята организовывают бойкот. Затем приезжает Алаев (президент РПЛ. — Прим. «Чемпионата»), который максимально старается, чтобы команда доиграла чемпионат. В любом случае игрокам «Химок» некуда деваться — им придётся играть, даже если не платят. У меня была такая ситуация, когда я играл в «Жемчужине», которая банкротилась. Все ребята бились до последнего тура. У нас тренером был Станислав Саламович Черчесов. Но всё равно было тяжело, потому что у всех есть семьи и дети. Но это работа, и кто-то из ребят мог пойти дальше. Надо выходить и играть», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

Материалы по теме
Безумный день «Химок»! Боссы убрали тренера, а игроки хотят бойкотировать матч с «Зенитом»
Эксклюзив
Безумный день «Химок»! Боссы убрали тренера, а игроки хотят бойкотировать матч с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android