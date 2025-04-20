«Рома» продлит контракт с Шомуродовым до 2027 года — Николо Скира

29-летний форвард Эльдор Шомуродов пролонгирует трудовое соглашение с «Ромой» до 2027 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клуб был в шаге от продажи узбекистанского футболиста минувшей зимой, однако главный тренер команды Клаудио Раньери принял решение, что Шомуродов должен остаться.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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