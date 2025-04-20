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Агент Годяева рассказал о травме хавбека «Локомотива» после матча с «Пари НН»

Агент Годяева рассказал о травме хавбека «Локомотива» после матча с «Пари НН»
Данила Годяев
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Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Данилы Годяева, рассказал о повреждении 21-летнего хавбека в матче с «Пари Нижний Новгород» (3:0) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. На 31‑й минуте футболист нижегородцев Никита Каккоев получил прямую красную карточку за фол на Годяеве, который не смог продолжить игру и был заменён на форварда Владислава Сарвели. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

— Данила сейчас чувствует себя, слава богу, хорошо. Все плохие, негативные прогнозы не оправдались. У Данилы ушиб. Будем надеяться, что будет готовиться к следующему туру.

— Тренировки продолжит как обычно?
— Будем надеяться, что да. Всё обошлось, — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Годяев провёл за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

После 25 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Ростовом».

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