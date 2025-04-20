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Слот отреагировал на слухи об исключении Нуньеса из-за ссоры на тренировке

Слот отреагировал на слухи об исключении Нуньеса из-за ссоры на тренировке
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал информацию, что нападающий Дарвин Нуньес был исключён из заявки команды на матч 32-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) из-за их ссоры на тренировке.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Диас – 18'     1:1 Робертсон – 86'     2:1 ван Дейк – 89'    

«Он чувствовал себя нехорошо за день до матча, поэтому на следующий день Дарвин не смог быть частью команды. Нет, не было ссоры. Он действительно покинул поле, потому что чувствовал себя не очень хорошо. Нуньес не общался ни с кем из персонала», — сказал Слот на пресс-конференции.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Ливерпуль» хочет продать уругвайского нападающего грядущим летом. В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами.

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