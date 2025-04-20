Игрок «Акрона» Пестряков высказался о дебютном голе в РПЛ
Поделиться
Нападающий тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков прокомментировал свой дебютный гол в Российской Премьер-Лиге в матче с московским «Спартаком» (2:3) в 25-м туре.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23' 2:0 Пестряков – 29' 2:1 Бонгонда – 39' 2:2 Джурасович – 61' 2:3 Барко – 90+4'
«Всегда приятно забить первый мяч, дебютный. Было бы намного лучше, если бы набрали хотя бы какие-нибудь очки со «Спартаком». Но как получилось.
Идём дальше. Впереди пять очень тяжёлых туров, в которых нужно выигрывать», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После 25 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с подмосковными «Химками». Матч состоится 27 апреля, начало — в 16:30 мск.
Комментарии
- 20 апреля 2025
-
14:32
-
14:30
-
14:29
-
14:27
-
14:18
-
14:15
-
14:04
-
14:00
-
13:47
-
13:46
-
13:45
-
13:45
-
13:31
-
13:30
-
13:30
-
13:26
-
13:21
-
13:19
-
13:09
-
13:07
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:53
-
12:46
-
12:42
-
12:40
-
12:36
-
12:29
-
12:26
-
12:25
-
12:15
-
12:15
-
12:08
-
12:05