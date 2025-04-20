Игрок «Акрона» Пестряков высказался о дебютном голе в РПЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков прокомментировал свой дебютный гол в Российской Премьер-Лиге в матче с московским «Спартаком» (2:3) в 25-м туре.

«Всегда приятно забить первый мяч, дебютный. Было бы намного лучше, если бы набрали хотя бы какие-нибудь очки со «Спартаком». Но как получилось.

Идём дальше. Впереди пять очень тяжёлых туров, в которых нужно выигрывать», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 25 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с подмосковными «Химками». Матч состоится 27 апреля, начало — в 16:30 мск.