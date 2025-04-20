Хавбек «Пари НН» Ермаков рассказал, что нужно команде, чтобы сохранить прописку в РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Никита Ермаков после разгромного поражения своей команды в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:3) заявил, что команда приложит все силы, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе на следующий сезон.

«Уже есть такой опыт. В прошлом году у меня так же было. И это нелегко. Нужно быть всем вместе, друг за друга. Важна сплочённость, чтобы выбраться из сложной ситуации. У нас остаётся теперь пять финалов. Будем сражаться», — приводит слова Ермакова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, располагаясь в зоне стыковых матчей и имея отрыв в три балла от зоны прямого вылета. Команда не может победить в чемпионате России с 1 марта.