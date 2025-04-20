Обнародованы переговоры судей в моменте с пенальти «Барселоны» в конце матча с «Сельтой»

Главный арбитр матча между «Барселоной» и «Сельтой» в 32-м туре Примеры (4:3) Марио Мелеро Лопес изначально не собирался назначать пенальти в ворота гостей в связи с тем, что на 90+5-й минуте защитник «Сельты» Йоэль Лаго в своей штрафной ударил по ноге хавбека хозяев Даниэля Ольмо. Однако он изменил решение после подсказки судьи, работающего на VAR. На 90+8-й минуте нападающий сине-гранатовых Рафинья реализовал 11-метровый и принёс им победу.
VAR. Марио, я рекомендую вам изучить этот эпизод на предмет возможного пенальти в ворота «Сельты».
Лопес. Хорошо, Карлос, я посмотрю.
VAR. Я оставлю момент с касанием [по ноге Ольмо], хорошо? А затем покажу его в динамике, чтобы ты оценил.
Лопес. Хорошо, я вижу удар по ноге сзади. Он сбивает Ольмо с ног. Вижу, что он не играет в мяч. Я собираюсь назначить пенальти. Решение принято, — приводит диалог арбитров Mundo Deportivo.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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