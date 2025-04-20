Матерацци: сегодняшний «Интер» — самый красивый за последние 60 лет

Бывший центральный защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци, в 2010 году сделавший с «нерадзурри» требл, победив в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов, заявил, что опасался «Баварию» в четвертьфинале нынешнего розыгрыша главного европейского клубного турнира, а также рассказал о сходстве между сегодняшним «Интером» и им же образца 15-летней давности.

«Барселона» забивает по четыре гола всем, это молодая и очень респектабельная команда, но лично я видел немцев более готовыми доставить проблемы «Интеру». «Интер» мучился до 96-й минуты, впереди решающий матч с «Болоньей», и времени на восстановление не так много. «Интер» — сформировавшаяся команда, они вышли в финал Лиги чемпионов два года назад, в прошлом году они наошибались с «Атлетико». Возможно, ошибка с «Атлетико» была единственной ошибкой за последние три года в еврокубках. Я вижу «Интер» готовым и зрелым в решающих матчах. Они допустили некоторые ошибки в чемпионате, потому что допустили слишком много камбэков и могли бы уже быть спокойными, чтобы больше думать о Лиге чемпионов, но и для нас в 2010 году, когда мы выиграли всё, это была полоса препятствий: во Флоренции мы сыграли вничью, и все думали, что чемпионат проигран, затем «Сампдория» выиграла у «Ромы», и мы их обогнали. Однако даже без сил и энергии мы шли к цели. Я вижу так много общего между нами и ними: может быть, мы были более циничными, а они более любезными. Я всегда говорю, что, если бы мы играли против них [сегодняшнего «Интера»], мы бы победили, но не из самонадеянности. Но я скажу, что это самый красивый «Интер», который я когда-либо видел за последние 60 лет», — сказал Матерацци на YouTube-канале Viva el Futbal.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов текущего сезона «Интер» сыграет с «Барселоной».