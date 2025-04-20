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«Факел» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

«Факел» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ
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Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся воронежский «Факел» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов (Саранск). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Калинин, Дзиов, Квеквескири, Брахими, Моцпан, Мертенс, Ильин, Каштанов.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Игнатов, Сако, Кучаев, Щетинин, Комаров, Шанталий, Комличенко, Голенков, Роналдо.

После 24 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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