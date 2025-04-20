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Нападающий ЦСКА Мусаев: Акинфеев может пробить 1000 матчей в карьере

Нападающий ЦСКА Мусаев: Акинфеев может пробить 1000 матчей в карьере
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Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев допустил, что 39-летний голкипер красно-синих Игорь Акинфеев может перейти через отметку в 1000 матчей в профессиональной игровой карьере.

«Думаю, Акинфеев может пробить и 1000 матчей в карьере. 900-й матч я ему чуть-чуть подпортил своим пенальти. Не сухая игра получилась. А что ещё можно про Акинфеева сказать? Это живая легенда. Я испытываю только восхищение в его сторону», — приводит слова Мусаева Legalbet.

Матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и московским «Динамо» стал 900-м для Акинфеева. Игорь — рекордсмен по количеству матчей за армейцев (789 игр) и по количеству встреч в чемпионате России (590).

В нынешнем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей и 11 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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