Оливье Жиру забил гол впервые после перехода в «Лос-Анджелес»

Французский нападающий «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру со штрафного удара забил свой первый гол за клуб в матче с «Портленд Тимберс» (3:3) в МЛС сезона-2025. Игра прошла на стадионе «Провайденс Парк» в Портленде.

На восьмой минуте нападающий «Портленда» Фелипе Мора открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 42-й минуте форвард Сантьяго Морено увеличил преимущество хозяев. На 45-й минуте нападающий Оливье Жиру со штрафного удара отыграл один мяч гостей. На 64-й минуте форвард Давид Мартинес сравнял счёт. На 66-й минуте Мора вывел «Портленд» вперёд, оформив дубль во встрече. На 90-й минуте нападающий Дени Буанга с пенальти сравнял счёт — 3:3.

В нынешнем сезоне Жиру провёл за «Лос-Анджелес» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.