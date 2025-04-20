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Оливье Жиру забил гол впервые после перехода в «Лос-Анджелес»

Оливье Жиру забил гол впервые после перехода в «Лос-Анджелес»
Оливье Жиру
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Французский нападающий «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру со штрафного удара забил свой первый гол за клуб в матче с «Портленд Тимберс» (3:3) в МЛС сезона-2025. Игра прошла на стадионе «Провайденс Парк» в Портленде.

США — Major League Soccer . МЛС
20 апреля 2025, воскресенье. 05:15 МСК
Портленд Тимберс
Портленд
Окончен
3 : 3
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
1:0 Мора – 8'     2:0 Морено – 42'     2:1 Жиру – 45'     2:2 Мартинес – 64'     3:2 Мора – 66'     3:3 Буанга – 90'    

На восьмой минуте нападающий «Портленда» Фелипе Мора открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 42-й минуте форвард Сантьяго Морено увеличил преимущество хозяев. На 45-й минуте нападающий Оливье Жиру со штрафного удара отыграл один мяч гостей. На 64-й минуте форвард Давид Мартинес сравнял счёт. На 66-й минуте Мора вывел «Портленд» вперёд, оформив дубль во встрече. На 90-й минуте нападающий Дени Буанга с пенальти сравнял счёт — 3:3.

В нынешнем сезоне Жиру провёл за «Лос-Анджелес» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

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