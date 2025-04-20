В Бразилии хотят, чтобы Анчелотти возглавил их сборную до клубного ЧМ — Романо

В Бразилии настаивают на назначении Карло Анчелотти главным тренером национальной команды до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня в США. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители Бразильской конфедерации футбола в течение нескольких дней находятся в Мадриде с целью установить контакт с лагерем итальянского специалиста. Анчелотти действительно может покинуть должность главного тренера «Реала».

Ранее слухи о возможном увольнении Анчелотти усилились на фоне вылета «Королевского клуба» из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: