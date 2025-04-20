Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Бразилии хотят, чтобы Анчелотти возглавил их сборную до клубного ЧМ — Романо

В Бразилии хотят, чтобы Анчелотти возглавил их сборную до клубного ЧМ — Романо
Комментарии

В Бразилии настаивают на назначении Карло Анчелотти главным тренером национальной команды до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня в США. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители Бразильской конфедерации футбола в течение нескольких дней находятся в Мадриде с целью установить контакт с лагерем итальянского специалиста. Анчелотти действительно может покинуть должность главного тренера «Реала».

Ранее слухи о возможном увольнении Анчелотти усилились на фоне вылета «Королевского клуба» из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Материалы по теме
Анчелотти может быть уволен из «Реала» в случае неудачи в матче с «Атлетиком» — Relevo

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android