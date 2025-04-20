Маркиньос ответил, почему «Спартак» начинает третью игру весной с 0:2

Полузащитник «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос о систематических неудачных началах матчей своей команды этой весной. Матч РПЛ с «Акроном» (3:2) стал уже третьим во второй части этого сезона, который красно-белые начинают со счёта 0:2.

— Почему весной «Спартак» отыгрывается с 0:2?

— Конечно, вы правы, что нам надо прибавлять в этом компоненте. Сложный момент, над которым мы работаем. Впереди сложное дерби с ЦСКА. Все мысли об этом. Это будет важнейшая игра, — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Спартак» имеет 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» лишь по дополнительным показателям, однако у действующих чемпионов России игра в запасе.