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Маркиньос ответил, почему «Спартак» начинает третью игру весной с 0:2

Маркиньос ответил, почему «Спартак» начинает третью игру весной с 0:2
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос о систематических неудачных началах матчей своей команды этой весной. Матч РПЛ с «Акроном» (3:2) стал уже третьим во второй части этого сезона, который красно-белые начинают со счёта 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

— Почему весной «Спартак» отыгрывается с 0:2?
— Конечно, вы правы, что нам надо прибавлять в этом компоненте. Сложный момент, над которым мы работаем. Впереди сложное дерби с ЦСКА. Все мысли об этом. Это будет важнейшая игра, — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Спартак» имеет 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» лишь по дополнительным показателям, однако у действующих чемпионов России игра в запасе.

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