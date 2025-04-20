«Реал» — «Атлетик» Б: онлайн-трансляция матча 32-го тура Ла Лиги начнётся в 22:00

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 20 апреля, состоится матч 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды встречались между собой в матче 19-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «Атлетик» (2:1).

После 31 сыгранного матча «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 66 очков. «Атлетик» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 57 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет каталонская «Барселона», у которой 73 очка.