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«Динамо» М — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

«Динамо» М — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ
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Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'    

Команды объявили стартовые составы на предстоящую встречу.

«Динамо» М: Лунёв, Касерес, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Глебов, Лаксальт, Гладышев, Фомин, Бителло, Маухуб.

«Рубин»: Ставер, Безруков, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.

На данный момент «Динамо» и «Рубин» занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице РПЛ соответственно, однако бело-голубые опережают клуб из столицы Татарстана на целых семь очков (43 против 36). В случае победы команда Марцела Лички переместится на пятую строчку, обойдя московский «Локомотив», у которого на данный момент 44 балла и на один сыгранный матч больше.

В матче первого круга бело-голубые разгромили «Рубин» в Казани со счётом 4:0.

Турнирная таблица РПЛ
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