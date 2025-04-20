Relevo: «Реал» мотивирован помешать «Барселоне» сделать требл, обыграв их в финале Кубка

В мадридском «Реале» мотивированы выиграть оставшиеся доступные турниры в нынешнем сезоне.

«Если останется хоть малейшая надежда, мы будем бороться до конца», — прозвучала фраза в раздевалке «сливочных» на следующий день после их вылета из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, сообщает Relevo.

По информации источника, в стане «Королевского клуба» крайне мотивированы обыграть «Барселону» в финале Кубка Испании, который состоится 26 апреля. «Реал» хочет помешать сине-гранатовым сделать требл в этом сезоне.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Помимо победы в Кубке Испании, «сливочные» готовы бороться до конца за чемпионство Ла Лиги, где на текущий момент они отстают от «Барселоны». Подчёркивается, что особенное значение в испанском гранде придают участию в клубном чемпионате мира, стартующем в июне. Победа в этом турнире может принести «Реалу» наибольшее количество денег.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: