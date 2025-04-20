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Relevo: «Реал» мотивирован помешать «Барселоне» сделать требл, обыграв их в финале Кубка

Relevo: «Реал» мотивирован помешать «Барселоне» сделать требл, обыграв их в финале Кубка
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В мадридском «Реале» мотивированы выиграть оставшиеся доступные турниры в нынешнем сезоне.

«Если останется хоть малейшая надежда, мы будем бороться до конца», — прозвучала фраза в раздевалке «сливочных» на следующий день после их вылета из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, сообщает Relevo.

По информации источника, в стане «Королевского клуба» крайне мотивированы обыграть «Барселону» в финале Кубка Испании, который состоится 26 апреля. «Реал» хочет помешать сине-гранатовым сделать требл в этом сезоне.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помимо победы в Кубке Испании, «сливочные» готовы бороться до конца за чемпионство Ла Лиги, где на текущий момент они отстают от «Барселоны». Подчёркивается, что особенное значение в испанском гранде придают участию в клубном чемпионате мира, стартующем в июне. Победа в этом турнире может принести «Реалу» наибольшее количество денег.

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