Ледяхов: «Спартак» не должен позволять себе роскоши так плохо начинать матчи, это опасно

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением об игре красно-белых после матча 25-го тура РПЛ с «Акроном» (2:3).
«С махачкалинским «Динамо» «Спартак» не смог забить, а тут, с «Акроном», смог. Но здесь команда тоже начала очень плохо, пропустила два гола. Несколько игроков «Спартака», в том числе Барко и Умяров, не вошли в игру. Аргентинец был явно не на таком уровне, как обычно. Но дожали в конце, забили третий и выиграли.
Не знаю, почему «Спартак» начинает так плохо и просыпается только в конце. Команда, которая борется за чемпионство, не должна позволять себе такой роскоши. Это очень опасно. С «Акроном» проскочили, а с «Динамо» не вышло. Осталось мало игр, и в них нужно набирать максимум», — сказал Ледяхов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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