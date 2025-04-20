Гвардиола поделился эмоциями от своей последней игры на 133-летнем стадионе «Гудисон Парк»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы своей команды в выездном матче АПЛ с «Эвертоном» (2:0) поделился эмоциями от своего последнего посещения легендарного стадиона «ирисок» «Гудисон Парк». В следующем сезоне «Эвертон» переедет на новый ультрасовременный стадион «Брэмли-Мур Док».

«Мой друг Рональд Куман уничтожил меня 4:0, когда я впервые приехал сюда. Я прекрасно это помню. Это было в начале невероятных приключений, которые у меня были здесь.

Я всегда обожаю приезжать сюда или к «Фулхэму» — на типичные стадионы Премьер-лиги. Я помню такую же атмосферу у «Сток Сити». Эти стадионы с маленькими раздевалками.

Клубы растут, и новый стадион будет сверхважен для доходов, болельщиков и для вас, сотрудников.

Для меня было честью в течение многих-многих лет приезжать сюда, на «Гудисон Парк». Я помню его, когда ещё был ребёнком. Сегодня я посмотрел нарезку голов Гари Линекера и сказал: «Вау, это английский футбол», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан».

Отметим, что «Гудисон Парк» был построен в 1892 году.