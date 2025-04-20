Игрок «Акрона» Пестряков высказался об ошибке при вводе мяча из аута в игре со «Спартаком»

Нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался об ошибке при вводе мяча из аута в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

— В концовке при вводе из аута в первую очередь было недопонимание. Команда ушла очень далеко. Я знаю свои силы — до Артёма не докину. Принял решение кинуть мяч на Неделчяру, чтобы тот чётко выбил подальше от ворот. Но случился технический брак. До конца не понимаю, как так получилось.

— Не было мысли оставить мяч кому-то другому? Можно сказать, что это недостаток опыта с твоей стороны?

— Не могу сказать. Просто технический брак, может быть, из-за усталости, — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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