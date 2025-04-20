Игрок «Акрона» Пестряков высказался об ошибке при вводе мяча из аута в игре со «Спартаком»
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Нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался об ошибке при вводе мяча из аута в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23' 2:0 Пестряков – 29' 2:1 Бонгонда – 39' 2:2 Джурасович – 61' 2:3 Барко – 90+4'
— В концовке при вводе из аута в первую очередь было недопонимание. Команда ушла очень далеко. Я знаю свои силы — до Артёма не докину. Принял решение кинуть мяч на Неделчяру, чтобы тот чётко выбил подальше от ворот. Но случился технический брак. До конца не понимаю, как так получилось.
— Не было мысли оставить мяч кому-то другому? Можно сказать, что это недостаток опыта с твоей стороны?
— Не могу сказать. Просто технический брак, может быть, из-за усталости, — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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