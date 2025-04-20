Личка объяснил отсутствие Карраскаля, Чавеса и Кутицкого в старте матча «Динамо» — «Рубин»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка объяснил выбор стартового состава на домашний матч 25‑го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с казанским «Рубином». Игра пройдёт 20 апреля, начало — в 14:00 мск.

Ранее пресс-служба бело-голубых сообщила, что хавбек Хорхе Карраскаль пропустит встречу по решению тренерского штаба. Луис Чавес, Эли Даса и Александр Кутицкий начнут матч на скамейке запасных.

— Вы встряхнули состав: на скамейке остались Кутицкий, Даса и Чавес. Карраскаля нет в заявке. Почему?

— Это мои решения. Карраскаль утром отработал свою работу. Вернулся в игру Лаксальт, поэтому вместо Чавеса в середине будет играть Диего. Также я вернул Скопинцева на свою позицию левого защитника, нужна будет левая нога в игре, будем стараться атаковать.

Я решал разные ситуации, поэтому принял такие решения. Кутя [Кутицкий] провёл несколько игр подряд, не хочу говорить, что плохо играл, но я уверен, что нужно и Нико [Маричалю] дать игровое время, он тренируется хорошо, не играл долго. Я верю в команду, в 20-22 человека в раздевалке.

— Три дня назад была тяжёлая игра против ЦСКА. Насколько успели восстановиться?

— Не согласен с вами, что была сложная игра, а сейчас не будет. У каждой команды свои качества, ЦСКА — очень сильная команда, которая старается играть вперёд. Сейчас у нас соперник дисциплинированный, который играет компактно.

У них в нападении два игрока, которые убегают за спину. У Маричаля и Бальбуэны будет много работы на скорости и спринтах. Нам нужно отыграть «на ноль» сзади. Если «Рубин» забивает первым, то переворачивать игру с такой командой становится тяжело. Если будем ментально настроены позитивно, то всё будет хорошо.

— Что проще: попасть в тройку в РПЛ или взять Кубок?

— Мы можем попасть в тройку и можем взять Кубок, так как дорога ещё очень далека, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

После 24 сыгранных матчей «Динамо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.