Стала известна позиция «Байера» по Хаби Алонсо, желающему возглавить «Реал»

«Байер» не намерен препятствовать уходу главного тренера команды Хаби Алонсо в мадридский «Реал». В леверкузенском клубе знают, что испанский специалист хочет возглавить «сливочных». Ради возможности стать тренером «Реала» Алонсо отклонил предложения «Баварии» и клубов АПЛ год назад. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 43-летний специалист остаётся для «Реала» главным претендентом на замену Карло Анчелотти.

Действующий контракт Хаби Алонсо с «Байером» рассчитан до окончания сезона-2025/2026, как и контракт Анчелотти со «сливочными». Однако в СМИ появляется информация, что «Королевский клуб» может уволить итальянского тренера по окончании нынешнего сезона.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: