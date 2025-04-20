Ледяхов: Дзюба — молодец, даже маечку приготовил. Побить рекорд Лоськова было важно

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал забитый мяч нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в матче с красно-белыми (2:3) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Дзюба — молодец! Он шёл к рекорду Лоськова и даже маечку приготовил. Знал, что забьёт! Мы можем только порадоваться за него, это очень важный рекорд», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.