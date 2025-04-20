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Роман Шаронов: замена Умярова поменяла игру «Спартака» в матче с «Акроном»

Роман Шаронов: замена Умярова поменяла игру «Спартака» в матче с «Акроном»
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Бывший защитник сборной России Роман Шаронов отметил, как поменялась игра «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (2:3) после замены полузащитника Наиля Умярова в перерыве встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Я бы отметил, как поменялась игра «Спартака» после замены Умярова. На данный момент игра красно-белых строится через Барко. В матче с «Акроном» у спартаковцев было совершенно два разных тайма в построении атаки. Одно дело, как команда играла через Умярова, а другое — через Барко. Наиль — футболист оборонительного плана с большим объёмом работы. Не знаю, почему говорят, что он стал больше играть вперёд. Однако вчера было совершенно два разных тайма — после перерыва Барко вёл всю игру. Это одна из причин, почему «Спартак» добился победы. Понятно, что всё могло повернуться в другую сторону, но я говорю про игру в целом. Мне любопытно, в каком сочетании будет играть «Спартак» в следующем матче», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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