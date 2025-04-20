«Динамо» М — «Рубин»: команды обменялись голами в течение двух минут
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В эти минуты в Москве на «ВТБ Арене» проходит матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» принимает казанский «Рубин». Сначала на 23-й минуте счёт открыл нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев. А буквально через две минуты равновесие восстановил хавбек гостей Руслан Безруков.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23' 1:1 Безруков – 25'
На данный момент «Динамо» и «Рубин» занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице РПЛ соответственно, однако бело-голубые опережают клуб из столицы Татарстана на целых семь очков (43 против 36). В случае победы команда Марцела Лички переместится на пятую строчку, обойдя московский «Локомотив», у которого на данный момент 44 балла и на один сыгранный матч больше.
В матче первого круга бело-голубые разгромили «Рубин» в Казани со счётом 4:0.
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