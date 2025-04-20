«Динамо» М — «Рубин»: команды обменялись голами в течение двух минут

В эти минуты в Москве на «ВТБ Арене» проходит матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» принимает казанский «Рубин». Сначала на 23-й минуте счёт открыл нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев. А буквально через две минуты равновесие восстановил хавбек гостей Руслан Безруков.

На данный момент «Динамо» и «Рубин» занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице РПЛ соответственно, однако бело-голубые опережают клуб из столицы Татарстана на целых семь очков (43 против 36). В случае победы команда Марцела Лички переместится на пятую строчку, обойдя московский «Локомотив», у которого на данный момент 44 балла и на один сыгранный матч больше.

В матче первого круга бело-голубые разгромили «Рубин» в Казани со счётом 4:0.