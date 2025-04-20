«Барселона» сделала заявление о характере травмы Роберта Левандовского
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«Барселона» в аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) сделала заявление о характере травмы форварда Роберта Левандовского, полученной в матче 32-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (4:3).
Испания — Примера . 32-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Сельта
Виго
1:0 Ф. Торрес – 12' 1:1 Иглесиас – 15' 1:2 Иглесиас – 52' 1:3 Иглесиас – 62' 2:3 Ольмо – 64' 3:3 Рафинья – 68' 4:3 Рафинья – 90+8'
«Проведённые тесты подтвердили, что у футболиста первой команды Роберта Левандовского травма левого подколенного сухожилия. Его возвращение будет зависеть от скорости восстановления», — сказано в заявлении сине-гранатовых.
36-летний футболист был заменён на 78-й минуте игры с «Сельтой». Издание AS сообщило, что польскому нападающему может понадобиться не менее трёх недель для восстановления, в связи с чем он рискует пропустить финал Кубка Испании с мадридским «Реалом», который пройдёт 26 апреля.
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