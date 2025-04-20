«Балтийский дух!» «Балтика» поздравила ЖВК «Локомотив» с чемпионством в женской Суперлиге

Пресс-служба калининградской «Балтики» в телеграм-канале опубликовала поздравление женской волейбольной команде «Локомотив» из Калининграда, ставшей чемпионом Суперлиги сезона-2024/2025.

«Уступать в Суперсерии со счётом 0:2… Уступать в третьем матче со счётом 0:2… Но они переломили всё!

Переломили третий матч, взяли две победы кряду… И стали ЧЕМПИОНКАМИ на чужой земле! Вот он — БАЛТИЙСКИЙ ДУХ!

Поздравляем, девчонки! С нетерпением ждём на наших матчах», — сказано в публикации.

Напомним, в драматичной финальной серии волейболистки «Локомотива» сломили сопротивление казанского «Динамо-Ак Барс» (3-2). Отметим, что в прошлом сезоне именно клуб из Казани стал чемпионом, в финале обыграв как раз «Локомотив».