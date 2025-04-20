В «Барселоне» ответили на вопрос о будущем 34-летнего Щенсного в клубе

Спортивный директор «Барселоны» Деку подтвердил, что переговоры о продлении контракта с 34-летним вратарём Войцехом Щенсным продвигаются успешно.

«Щенсны — очень опытный вратарь. У нас была возможность пригласить его благодаря одному из тех совпадений, которые случаются в футболе. Мы очень довольны Войцехом и той ролью, которую он играет в нашей команде. Он точно останется с нами в следующем сезоне», — приводит слова Деку Marca.

Польский футболист присоединился к сине-гранатовым в минувшем октябре в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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