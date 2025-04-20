Игрок «Акрона» Пестряков: Дзюба проставился за рекорд в сборной и чемпионате России

Нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал, как звёздный нападающий тольяттинцев Артём Дзюба отпраздновал с командой рекорд по голам в российском футболе.

«Дзюба проставился и за рекорд в сборной России, и за рекорд в чемпионате России. Просто посидели командой, и всё», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Артем Дзюба обошёл Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром среди российских футболистов 9 марта в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), забив свой 234-й мяч.

Отметим, что Артём Дзюба является четырёхкратным чемпионом России в составе «Зенита». Также он три раза выигрывал Кубок России (дважды — с «Зенитом», и один раз — с «Ростовом»).