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«Факел» — «Ростов»: Голенков открыл счёт на 30-й минуте

«Факел» — «Ростов»: Голенков открыл счёт на 30-й минуте
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В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются воронежский «Факел» и «Ростов». Игра идёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов (Саранск). Матч начался в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Голенков – 30'     0:2 Кучаев – 77'    

На 30-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков открыл счёт — 1:0.

После 24 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

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