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Cadena Ser: «Реал» хочет приобрести Родри, Субименди — альтернативный вариант

Cadena Ser: «Реал» хочет приобрести Родри, Субименди — альтернативный вариант
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Мадридский «Реал» хочет приобрести футболиста центра поля, способного качественно заменить Тони Крооса, завершившего карьеру в минувшем году. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, «сливочные» рассматривают полузащитника «Манчестер Сити» Родри в качестве идеального варианта. «Реал» не смущает, что в начале нынешнего сезона испанский игрок порвал крестообразные связки. Подчёркивается, что защитник «Королевского клуба» Даниэль Карвахаль может оказать влияние на решение Родри, поскольку футболисты дружат.

Альтернативным вариантом является подписание полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди. Но лондонский «Арсенал» обладает большими шансами приобрести хавбека.

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Родри приступил к тренировкам с мячом после разрыва «крестов»:

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