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«Динамо» М — «Рубин»: команды играют вничью 1:1 после первого тайма

«Динамо» М — «Рубин»: команды играют вничью 1:1 после первого тайма
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В эти минуты в Москве на «ВТБ Арене» проходит матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» принимает казанский «Рубин». На данный момент завершён первый тайм, счёт 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

Напомним, сначала на 23-й минуте счёт открыл форвард бело-голубых Ярослав Гладышев, а буквально через две минуты равновесие восстановил полузащитник гостей Руслан Безруков.

На данный момент «Динамо» и «Рубин» занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице РПЛ соответственно, однако бело-голубые опережают клуб из столицы Татарстана на целых семь очков (43 против 36). В случае победы команда Марцела Лички переместится на пятую строчку, обойдя столичный «Локомотив», у которого на данный момент 44 балла и на один сыгранный матч больше.

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