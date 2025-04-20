«Динамо» М — «Рубин»: команды играют вничью 1:1 после первого тайма

В эти минуты в Москве на «ВТБ Арене» проходит матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» принимает казанский «Рубин». На данный момент завершён первый тайм, счёт 1:1.

Напомним, сначала на 23-й минуте счёт открыл форвард бело-голубых Ярослав Гладышев, а буквально через две минуты равновесие восстановил полузащитник гостей Руслан Безруков.

На данный момент «Динамо» и «Рубин» занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице РПЛ соответственно, однако бело-голубые опережают клуб из столицы Татарстана на целых семь очков (43 против 36). В случае победы команда Марцела Лички переместится на пятую строчку, обойдя столичный «Локомотив», у которого на данный момент 44 балла и на один сыгранный матч больше.