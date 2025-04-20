«Динамо» М — «Рубин»: команды играют вничью 1:1 после первого тайма
Поделиться
В эти минуты в Москве на «ВТБ Арене» проходит матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» принимает казанский «Рубин». На данный момент завершён первый тайм, счёт 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23' 1:1 Безруков – 25' 2:1 Гладышев – 61' 3:1 Бителло – 90+9'
Удаления: нет / Даку – 90'
Напомним, сначала на 23-й минуте счёт открыл форвард бело-голубых Ярослав Гладышев, а буквально через две минуты равновесие восстановил полузащитник гостей Руслан Безруков.
На данный момент «Динамо» и «Рубин» занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице РПЛ соответственно, однако бело-голубые опережают клуб из столицы Татарстана на целых семь очков (43 против 36). В случае победы команда Марцела Лички переместится на пятую строчку, обойдя столичный «Локомотив», у которого на данный момент 44 балла и на один сыгранный матч больше.
Комментарии
- 20 апреля 2025
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:58
-
15:42
-
15:40
-
15:38
-
15:32
-
15:30
-
15:25
-
15:18
-
15:14
-
15:11
-
15:10
-
15:04
-
15:00
-
14:50
-
14:44
-
14:32
-
14:30
-
14:29
-
14:27
-
14:18
-
14:15
-
14:04
-
14:00
-
13:47
-
13:46
-
13:45
-
13:45
-
13:31
-
13:30
-
13:30
-
13:26
-
13:21