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«Пари НН» намерен отозвать избитого президентом «Динамо-Владивосток» Мухина из аренды

«Пари НН» намерен отозвать избитого президентом «Динамо-Владивосток» Мухина из аренды
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов поделился информацией о дальнейших действиях клуба в отношении полузащитника Антона Мухина, арендованного «Динамо-Владивосток» и попавшего в больницу после избиения президентом дальневосточного клуба Эдуардом Сандлером.

«Мухину продлили больничный, он в начале недели будет выписан, пройдёт соответствующие процедуры, включая допросы, после этого мы будем осуществлять процедуру отзыва из аренды. Планируются ли какие-то судебные иски от «Пари НН»? Нет. Это же их взаимоотношения.

Руководитель «Динамо-Владивосток» ничего плохого «Пари НН» не сделал, он нанёс травмы физическому лицу, поэтому здесь именно в этой плоскости будет юридическое разбирательство. Мы, естественно, окажем своему игроку максимальное содействие», – приводит слова Удальцова Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между Эдуардом Сандлером и Антоном Мухиным. Сообщалось, что между президентом и футболистом произошла ссора в бане, после которой Сандлер нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга.

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