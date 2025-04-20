«Рубин» поздравил «Зенит-Казань» с чемпионством в мужской волейбольной Суперлиге

Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала пост в социальных сетях, в котором поздравила мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» с победой в Суперлиге-2024/2025.

«Зенит-Казань» стал чемпионом России!

Поздравляем казанскую команду с победой в финальной серии над «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счетом 3:0», — сказано в публикации, в которой добавлено также эмодзи в виде Кубка.

Отметим, что «Зенит-Казань» защитил прошлогодний титул чемпионов России. Команда из столицы Татарстана является 13-кратным победителем Суперлиги, 12-кратным обладателем Кубка России, а также 10-кратным победителем Суперкубка России.

Напомним, «Рубин», в свою очередь, дважды в своей истории становился чемпионом России по футболу.