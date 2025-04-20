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Деменко считает, что Станкович допустил ошибки во время зимних сборов «Спартака»

Деменко считает, что Станкович допустил ошибки во время зимних сборов «Спартака»
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые обыграли «Акрон», уступая со счётом 0:2 по ходу встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Сложно понять, с чем связано, что «Спартак» уже в третьем матче весной пропускает два мяча. Надо отдать должное «Акрону». Если бы не гол Бонгонда, неизвестно, что было бы во втором тайме. Уже после перерыва у «Спартака» была совсем другая команда. То, что красно-белые переломили ход игры, показывает, что они ещё борются за чемпионство в РПЛ.

Возможно, во время зимней паузы тренерский штаб «Спартака» допустил ошибки, раз такая нестабильная игра весной. Команда, которая борется за чемпионство, не может так начинать матчи. Станковичу нужно больше уделять времени работе с психологией. Не может команда выдавать суперматч с лидером, а потом терять очки с не самыми сильными соперниками», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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