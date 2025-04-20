«Динамо» М — «Рубин»: Гладышев оформил дубль и вывел хозяев вперёд

В эти минуты в Москве на «ВТБ Арене» проходит матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» принимает казанский «Рубин». На 61-й минуте нападающий хозяев Ярослав Гладышев забил свой второй мяч в этой встрече и вывел бело-голубых вперёд (2:1).
Отметим, что в первом тайме соперники обменялись голами в течение двух минут.
На данный момент «Динамо» и «Рубин» занимают шестое и седьмое место в турнирной таблице РПЛ соответственно, однако бело-голубые опережают клуб из столицы Татарстана на целых семь очков (43 против 36). В случае победы команда Марцела Лички переместится на пятую строчку, обойдя московский «Локомотив», у которого на данный момент 44 балла и на один сыгранный матч больше.
В матче первого круга бело-голубые разгромили «Рубин» в Казани со счётом 4:0.
- 20 апреля 2025
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