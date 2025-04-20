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Экс-спортдиректор ЦСКА отреагировал на новость о возможном назначении в «Балтику»

Экс-спортдиректор ЦСКА отреагировал на новость о возможном назначении в «Балтику»
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Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал информацию о возможном назначении в калининградскую «Балтику».

«Ничего не знаю об интересе «Балтики», вам лучше спрашивать у клуба. Но я открыт к предложениям и новой работе», — сказал Мовсесьян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее о потенциальном назначении Мовсесьяна в «Балтику» сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. При этом подчёркивается, что пока что «Ростех» думает оставить на должности спортивного директора Армена Маргаряна.

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