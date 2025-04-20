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Вратарь «Ростова» Ятимов приземлился на голову и потерял сознание в матче с «Факелом»

Вратарь «Ростова» Ятимов приземлился на голову и потерял сознание в матче с «Факелом»
Рустам Ятимов
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Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов заменён из‑за травмы в матче с воронежским «Факелом» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу жёлто-синих.

Фото: кадр трансляции

Фото: кадр трансляции

Во втором тайме Ятимов после подачи с фланга пытался поймать мяч руками и неудачно упал, ударившись о поле головой. Получив первую помощь, Рустам пришёл в себя, но не смог продолжить игру. Вратарь покинул поле на носилках. Вместо Ятимова на 62‑й минуте вышел голкипер Даниил Одоевский.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Голенков – 30'     0:2 Кучаев – 77'    

На 30-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков открыл счёт — 1:0.

После 24 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка.

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