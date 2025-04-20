Вратарь «Ростова» Ятимов приземлился на голову и потерял сознание в матче с «Факелом»

Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов заменён из‑за травмы в матче с воронежским «Факелом» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу жёлто-синих.

Фото: кадр трансляции

Фото: кадр трансляции

Во втором тайме Ятимов после подачи с фланга пытался поймать мяч руками и неудачно упал, ударившись о поле головой. Получив первую помощь, Рустам пришёл в себя, но не смог продолжить игру. Вратарь покинул поле на носилках. Вместо Ятимова на 62‑й минуте вышел голкипер Даниил Одоевский.

На 30-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков открыл счёт — 1:0.

После 24 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка.