Московское «Динамо» обыграло дома «Рубин» благодаря дублю Гладышева и голу Бителло

В Москве на «ВТБ Арене» завершился матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» обыграло казанский «Рубин» со счётом 3:1.

Дублем в составе победителей отметился нападающий Ярослав Гладышев. Ещё один гол на счету бразильского полузащитника Бителло. У гостей единственный гол на счету хавбека Руслана Безрукова.

Отметим, что на 90-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён форвард гостей Мирлинд Даку.

Таким образом, бело-голубые набрали 46 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя столичный «Локомотив» (44). «Рубин» остался с 36 очками и идёт на восьмой строчке.

Напомним, в матче первого круга бело-голубые разгромили «Рубин» в Казани со счётом 4:0.