«Почему тебя не любят?» Месси — о реакции своих детей на критику из-за поражений сборной

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о реакции своих детей на критику в собственный адрес из-за поражений национальной команды.

«Моим детям тоже было больно. Они спрашивали у меня: «Папа, почему они говорят тебе это?» Больше всего критика повлияла на Тьяго (старший из трёх сыновей Месси. — Прим. «Чемпионата»). Он самый понимающий человек. Тьяго рос как раз в то время, когда сборную очень несправедливо критиковали за поражения в финалах. Он спрашивал у меня: «Почему тебя не любят в Аргентине?» Однако сегодня мои дети сохраняют хорошее настроение», — приводит слова Месси Simplemente Fútbol.

Сборная Аргентины с Месси проиграла финалы чемпионата мира 2014 года, Кубка Америки — 2015 и Кубка Америки — 2016.

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